Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве активиста Артема Мирошниченко в Бахмуте

Происшествия

В среду, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд провел заседание в Бахмуте и принял решение взять под стражу второго подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бахмутскому волонтеру Артему Мирошниченко. Напомним, Мирошниченко скончался в больнице спустя неделю после зверского избиения.

Как сообщила «ФАКТАМ» пресс-служба Донецкой областной прокуратуры: «Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, которым один из подозреваемых был взят под круглосуточный домашний арест. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога. Решение суда обжалованию не подлежит».

Сергей Мирошниченко, брат убитого волонтера, решением суда удовлетворен, но продолжает искать свидетелей чрезвычайного происшествия.

— На суде 16-летний подозреваемый, который свирепствовал больше, чем его 17-летний приятель, все валил на своего дружка, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Мирошниченко. — То он говорил, что мол он не умышленно (!) нанес смертельные травмы моему брату и что приятель его якобы подстрекал к этому. То вдруг сказал, что они с этим своим приятелем едва знакомы. И якобы увидев, что тот подошел и о чем-то говорит с моим братом, подумал, что они намереваются его… ограбить, а он якобы решил защищаться. И вообще, рассказывал о себе небылицы — что он, мол, плел маскировочные сетки для наших бойцов. Но я как человек, который этим действительно занимался, знаю всех, кто плел сетки не только в Бахмуте, но и по всей округе. Его не знаю. Эти парни не из нашего района, мы не были с ними ранее знакомы.

По словам Сергея, нападавшие «исследовали» карманы Артема, когда он уже не мог оказывать им сопротивление, но ничего ценного не нашли. Было ли мотивом нападения ограбление, личный конфликт, или агрессию у подростков вызвала украинская речь позднего прохожего, следствие пока не установило.

Артемовский горрайонный суд, который изначально избирал меру пресечения подозреваемому, утверждает, что на сегодня нет оснований считать что преступление совершено на почте ненависти подозреваемых к украинскому языку.

Однако Сергей Мирошниченко предполагает, что украинская речь его брата могла стать как причиной нападения, так и дополнительным раздражителем для русскоязычных подростков.

«Вважаю, що постраждав Артем за мову. Ми з адвокатом шукаємо свідків конфлікту. Моїм представником є координатор приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини — УГСПЛ в м. Краматорську Олександр Кадієвський. Він сам запропонував свої послуги», -— сказал Сергей Мирошниченко перед судом на камеру активистам, которые пришли поддержать его на процессе и установили рядом со зданием суда портрет убитого волонтера.

Сергей также хотел бы познакомиться с теми патриотами и защитниками государственного языка, которые вчера установили портрет Артема Мирошниченко на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Напомним, на Артема Мирошниченко напали 29 ноября. Полиция установила подозреваемых — подростков 16 и 17 лет — буквально на следующий день. Изначально одного из соучастников жестокого избиения волонтера суд поместил под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала это решение. А второй соучастник преступления сразу же был арестован, но меру пресечения суд избрал ему уже после того, как потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Мать одного из парней на суде призналась, что слышала беседу своего сына и его приятеля, которого он привел домой вечером 29 ноября о том, что они хотели кого-то «пойти и добить». А другой подозреваемый, который учится в Бахмутском педагогическом училище, в школьные годы мечтал стать киллером.

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