Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

Спорт

В среду, 11 декабря, по итогам матчей 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» и мадридский «Атлетико» стали последними участниками плей-офф турнира.

Таким образом, уже известны все 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов (впервые — все из топ-5 европейских чемпионатов). Жеребьевка пар состоится в понедельник, 16 декабря, в 13:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Победители групп сыграют с командами, занявшими в восьми квартетах вторые места. При этом на этой стадии плей-офф жребий разведет коллективы, выступавшие в одной группе, а также клубы из одной страны. «Сеяные» победители групп ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.

«Сеяные» при жеребьевке: «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг», «Валенсия».

«Несеяные» при жеребьевке: «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» (Дортмунд), «Лион» и «Челси».

В Лиге Европы выступления продолжат: «Аякс», «Зальцбург», «Интер», «Бенфика» («сеяные»), «Брюгге», «Олимпиакос», «Шахтер», и «Байер» («несеяные»). Жеребьевка пар 1/16 финала — 16 декабря в 14:00.

Группа А



«ПСЖ» (Франция) — «Галатасарай» (Турция) — 5:0 (Икарди, 33, Сарабия, 35, Неймар, 47, Мбаппе, 63, Кавани, 84, с пенальти).

«Брюгге» (Бельгия) — «Реал» (Испания) — 1:3 (Ванакен, 55 — Родриго, 53, Винисиус, 64, Модрич, 90+1).

Итоговое положение команд: 1. «ПСЖ» — 16 очков; 2. «Реал» — 11; 3. «Брюгге» — 3; 4. «Галатасарай» — 2.

Группа В



«Бавария» (Германия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 3:1 (Коман, 14, Мюллер, 45, Коутиньо, 64 — Сессеньон, 20).

«Бавария» установила своеобразный рекорд Лиги чемпионов, выиграв все шесть поединков группового этапа с разницей мячей +19. Мюнхенцы по два раза обыграли «Црвену Звезду» (3:0, 6:0), «Тоттенхэм» (7:2, 3:1) и «Олимпиакос» (3:2, 2:0). Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2011/2012 выиграл все шесть встреч группового этапа с разницей мячей +17. В том сезоне мадридцы вылетели в полуфинале, проиграв по пенальти… «Баварии».

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:0 (Эль-Араби, 87, с пенальти). На 43-й минуте Томане («Црвена Звезда») не реализовал пенальти.

Итоговое положение команд: 1. «Бавария» — 18; 2. «Тоттенхэм» — 10; 3. «Олимпиакос» — 4 4. «Црвена Звезда» — 3.

Группа С



«Шахтер» (Украина) — «Аталанта» (Италия) — 0:3 (Кастань, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90+4). На 77-й минуте удален Додо («Шахтер»).

Команда из Бергамо совершила маленький спортивный подвиг, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов после трех (!) поражений на старте группового турнира (от «Динамо» — 0:4, «Шахтера» — 1:2 и «Манчестер Сити» — 1:5). Ранее такое удавалось только английскому «Ньюкаслу» в сезоне-2002/2003, когда «сороки» играли в одной группе с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Фейеноордом».

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:4 (Ольмо, 10 — Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84).

Тренерский штаб «Сити», досрочно обеспечившего себе первое место в группе, задействовал на «Максимире», главным образом, ближайший резерв. Отрадно, что впервые с 6 октября в заявку «горожан» на поединок попал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, перенесший в ноябре операцию на колене.

Украинец вступил в игру на 66-й минуте, когда его команда уже ответила на быстро пропущенный гол хет-триком бразильца Габриэла Жезуса. С Зинченко на поле «немотивированный» «Сити» довел дело до разгрома, заставив симпатичную загребскую команду прекратить выступления в еврокубках.

Кстати, хет-трик Жезуса стал 9-м на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/2020. Ранее не менее трех мячей в одном матче забивали Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Мислав Оршич («Динамо», Загреб), Серж Гнабри («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Родриго («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария») и Аркадиуш Милик («Наполи»). Как сообщает пресс-служба УЕФА, 9 хет-триков на групповом этапе ЛЧ — рекордный показатель в истории турнира.

Итоговое положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 14; 2. «Аталанта» — 7; 3. «Шахтер» — 6; 4. «Динамо» — 5.

Группа D



«Байер» (Германия) — «Ювентус» (Италия) — 0:2 (Криштиану Роналду, 75, Игуаин, 90+2).

Знаменитый голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, выйдя на матч в Леверкузене в 41 год и 317 дней, стал вторым самым возрастным футболистом в истории Лиги чемпионов. Рекорд принадлежит экс-вратарю «Лацио» Марко Баллотте, который в розыгрыше турнира-2007/2008 выходил на поле в возрасте 43 лет и 252 дней. К слову, Буффон сместил со второго места еще одного стража ворот — бывшего голкипера «Челси» Марка Шварцера (41 год и 198 дней).

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (Жоау Фелиш, 17, с пенальти, Фелипе, 54).

Футболисты российского «Локомотива», досрочно вылетевшие из еврокубков, вышли на матч на стадионе «Ванда Метрополитано» в… разных комплектах формы (верх — домашний, низ — гостевой). Не по своей воле. По мнению УЕФА, красно-зеленые шорты и гетры «железнодорожников» плохо контрастировали бы с красно-белыми футболками «Атлетико».

Кстати, в первые 20 минут встречи впервые в истории турнира в ворота одной команды были назначены два пенальти: первый футболист «Атлетико» Триппьер не реализовал, а вот Жаоу Фелиш с «точки» был точен, что помогло команде Диего Симеоне стать последним участником плей-офф Лиги чемпионов.

Итоговое положение команд: 1. «Ювентус» — 16; 2. «Атлетико» — 10; 3. «Байер» — 6; 4. «Локомотив» — 3.

Напомним, что за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов каждый клуб заработал по 9,5 млн евро призовых от УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Лиги Европы «Динамо» — «Лугано».

Фото Getty Images

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