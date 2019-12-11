Комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине: названы сроки

Украина

Североатлантический Альянс, который больше не считает Россию врагом, запланировал проведение в Украине выездного заседания своего Военного комитета в марте 2020-го года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebookначальник Национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук.

«Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО», — написал он.

При этом Ткачук отметил, что для академии «это … огромная ответственность», а также добавил, что коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных сил, чтобы достойно представить нашу страну.

Напомним, что Военный комитет является высшим военным органом НАТО, в котором проводятся основные военные консультации Североатлантического совета по военной политике и стратегии. Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, в военное направление. Именно этот комитет разрабатывает меры, которые считаются необходимыми для обороны Альянса, и принимает решение относительно военных действий. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции и готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и регионов, угрожающих интересам НАТО.

Военный комитет состоит из старших военных офицеров (обычно 3-звездных генералов или адмиралов) из стран НАТО, которые являются постоянными военными представителями своих стран в НАТО. Таким образом, они представляют начальников генеральных штабов своих стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества. Также Столтенберг отметил, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть оккупированные районы Донбасса под украинский контроль.

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