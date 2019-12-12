Украина

Повышение прожиточного минимума в 2 раза: министр рассказала, что будет с социальными выплатами украинцев (видео)

Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что получат украинцы от одобрения Кабмином инициативы Минсоцполитики по отвязке части выплат от размера прожиточного минимума.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Инициатива позволит приблизиться к стратегической цели правительства — повышение размера прожиточного минимума до фактического уровня. Сейчас есть разные подходы к определению сущности „фактического прожиточного минимума“. И мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30−40% от размера средней заработной платы. То есть мы ориентируемся для различных категорий населения на 3−4 тыс. грн. А это — увеличение почти в два раза», — заявила она.

При этом правительство предлагает ввести:

1. Понятие «минимального должностного оклада в системе оплаты труда». Этот показатель будет устанавливаться законом о государственном бюджете. К нему будут «привязаны» заработные платы и оклады работников бюджетной сферы и система оплаты труда в государственном секторе.

2. По предложению Министерства юстиции вводится понятие «расчетная единица» и «штрафная ставка». Эти величины будут применяться для определения размеров штрафов и взысканий.

По словам главы ведомства, реформой предусмотрена «отвязка» размера должностных окладов «бюджетников», а также размера штрафов за административные и уголовные правонарушения прожиточного минимума.

Это, по словам чиновницы, позволит:

создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума;

оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

«В первую очередь это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (которые зависят от прожиточного минимума) является основным источником существования. Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих», — добавила Юлия Соколовская.

Также министр социальной политики добавила, что внедрение инициативы зависит от позиции Верховной Рады, которая должна проголосовать за законопроект министерства.

В частности, на 18 декабря уже назначены парламентские слушания данному вопросу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой госбюджет на 2020 год. Предполагается, что средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/доллар, минимальная зарплата запланирована на уровне 4 723 грн, а прожиточный минимум — 2 027 грн.

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