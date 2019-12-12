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Украина

Статус Донбасса и комиссия по расследованию нападений на активистов: онлайн-трансляция заседания Рады 12 декабря

9:54 12 декабря 2019 8
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины начнет свою работу с рассмотрения вопроса о включении в повестку дня и принятия решения по законопроекту, которым предлагается продлить на год действие Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Также в повестку дня включены такие вопросы, как изменения в постановление Верховной Рады Украины «О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора», проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 04.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом закона, вносящего изменения в Закон Украины «О рынке электрической энергии».

Также народным депутатам Украины предложат поддержать решение о создании Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017—2018 годах.

Есть в повестке дня и два законопроекта, касающихся разведывательных служб. Так, в повестку дня внесены законопроекты (первое чтение) о разведке и проект об изменениях в Закон Украины «О Службе внешней разведки».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с правками президента Владимира Зеленского, который сначала ветировал документ, а потом вернул его в парламент с дополнениями.


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