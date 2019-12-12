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Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
В Верховной Раде проголосовали за то, чтобы еще на год продлить действие закона про так называемый «особый статус Донбасса». За это проголосовали 320 парламентариев. Закон останется в силе до 31 декабря 2020 года.
Текст проголосованного закона очень краткий. Авторы законодательной инициативы — депутаты от «Слуги народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко предложили, чтобы принятый в 2014 году закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действовал не до конца 2019-го, а до конца 2020 года. Это единственная правка, предусмотренная к тексту базового закона.
Напомним, ранее предполагалось, что новый закон про Донбасс будет писаться с нуля и широко обсуждаться, в том числе и с общественностью. Позднее депутаты от «Слуги народа» признали, что времени на обсуждения и консультации нет, а потому решили продлить срок действия старого закона.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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