23.36 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Обезьяна устроила переполох в харьковском супермаркете: в сеть попало видео

12:14 12 декабря 2019 364
Обезьяна в супермаркете Харькова
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове в одном из супермаркетов заметили необычного посетителя — обезьяну. Ранее под Харьковом из эко-парка сбежала обезьяна, которую очевидцы ЧП ловили на трассе.

Видео из магазина в сеть выложили на страничке «ХС • Харьков» в Facebook. В комментарии к видео сообщается, что животное сбежало из контактного зоопарка, и что на время поимки обезьяны магазин временно закрывали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители в селе Сухой Лиман, что под Одессой, жаловались на бесчинствующую стаю обезьян, которая устраивала налеты на сады в местном кооперативе.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Волочкова

"Брежнев в гробу": Волочкова ужаснула сеть новым фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер