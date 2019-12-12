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Обезьяна устроила переполох в харьковском супермаркете: в сеть попало видео
В Харькове в одном из супермаркетов заметили необычного посетителя — обезьяну. Ранее под Харьковом из эко-парка сбежала обезьяна, которую очевидцы ЧП ловили на трассе.
Видео из магазина в сеть выложили на страничке «ХС • Харьков» в Facebook. В комментарии к видео сообщается, что животное сбежало из контактного зоопарка, и что на время поимки обезьяны магазин временно закрывали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители в селе Сухой Лиман, что под Одессой, жаловались на бесчинствующую стаю обезьян, которая устраивала налеты на сады в местном кооперативе.
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