Обезьяна устроила переполох в харьковском супермаркете: в сеть попало видео

Общество и люди

В Харькове в одном из супермаркетов заметили необычного посетителя — обезьяну. Ранее под Харьковом из эко-парка сбежала обезьяна, которую очевидцы ЧП ловили на трассе.

Видео из магазина в сеть выложили на страничке «ХС • Харьков» в Facebook. В комментарии к видео сообщается, что животное сбежало из контактного зоопарка, и что на время поимки обезьяны магазин временно закрывали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители в селе Сухой Лиман, что под Одессой, жаловались на бесчинствующую стаю обезьян, которая устраивала налеты на сады в местном кооперативе.





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