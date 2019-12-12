- 12:51 Под Николаевом бандиты в масках разгромили сельсовет
- 12:44 В Киеве мужчина украл подушку из ТЦ прямо на глазах у своих детей: происшествие попало на видео
- 12:43 СБУ устроила обыски в "Энергоатоме": названа причина
- 12:38 Тина Кароль и Юлия Санина выпустили драматичный клип «Вільна»
- 12:35 Лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка: момент нападения попал на видео
- 12:32 Арахамия рассказал, когда начнут разрабатывать новый закон об особом статусе Донбасса
- 12:29 Забросал коктейлями Молотова: на Ровенщине пенсионер пытался сжечь свою экс-сожительницу
- 12:21 112-килограммовому бойцу UFC порвали лицо во время поединка (фото, видео 18+)
- 12:14 Обезьяна устроила переполох в харьковском супермаркете: в сеть попало видео
- 12:10 Как Рада продлевала закон об особом статусе Донбасса: эксклюзивный фоторепортаж
- 12:08 День Андрея Первозванного: поздравления, открытки, молитвы
- 11:55 Российские спецслужбы пытались завербовать бойца ООС: шокирующие детали инцидента
В Киеве мужчина украл подушку из ТЦ прямо на глазах у своих детей: происшествие попало на видео
В Торговом центре SkyMal респектабельный отец семейства похитил подушку на глазах у детей. Ранее в сети опубликовали видео находчивого вора, который промышлял кражами в алкогольном отделе.
Сообщество «Киев Оперативный» разместило в Facebook видео, на котором видно, как мужчина на глазах у детей ворует подушку в ТЦ. Похоже, он считает это очень остроумным поступком. Затем семья садится в автомобиль BMW и уезжает.
Подобный пример «воспитания» детей вызывает, по меньшей мере, удивление.
Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов в Московской области посетительница, пока совершала покупки, оставила своего сына в камере хранения и заперла его на ключ. Сотрудникам магазина она заявила, что «он сам туда залез».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...