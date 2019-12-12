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Украина

В Киеве мужчина украл подушку из ТЦ прямо на глазах у своих детей: происшествие попало на видео

12:44 12 декабря 2019 167
Момент кражи
Инф. «ФАКТОВ»

В Торговом центре SkyMal респектабельный отец семейства похитил подушку на глазах у детей. Ранее в сети опубликовали видео находчивого вора, который промышлял кражами в алкогольном отделе.

Сообщество «Киев Оперативный» разместило в Facebook видео, на котором видно, как мужчина на глазах у детей ворует подушку в ТЦ. Похоже, он считает это очень остроумным поступком. Затем семья садится в автомобиль BMW и уезжает.

Подобный пример «воспитания» детей вызывает, по меньшей мере, удивление.

Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов в Московской области посетительница, пока совершала покупки, оставила своего сына в камере хранения и заперла его на ключ. Сотрудникам магазина она заявила, что «он сам туда залез».

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