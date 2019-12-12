«Хорошо держится»: бывший муж Юлии Началовой рассказал, как дочь переживает смерть мамы (видео)

Шоу-бизнес

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин, который недавно стал многодетным отцом, рассказал, как дочь Вера переживает смерть мамы. Девочка живет с родителями певицы, но много времени проводит в новой семье отца. Родные окружили 13-летнюю Веру любовью и заботой, делают все возможное, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Евгению было тяжело сообщить дочке, что мамы больше нет. По его словам, девочка мужественно переживает утрату.

«Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Мы в постоянном диалоге с дочерью. Нужно окружить ее заботой и вниманием. Приложу все усилия, чтобы не чувствовала себя сиротой», — отметил Алдонин в шоу «ОтцыFrovka».

Алдонин также рассказал, что почти каждый день забирает дочку из школы, больше общается с ней.

«Мы стали ближе. Раньше периодически забирал Веру из школы, а сейчас — постоянно. Одно дело видеться в каникулы, другое — каждый день. Гораздо больше общаемся. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять ему времени, тогда он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным. Многие сегодня, к сожалению, заняты больше делами, а не детьми. Это плохо», — рассказал Евгений.

Отец гордится дочерью. Она хорошо учится в школе, занимается музыкой и поет, недавно одержала победу в своем первом конкурсе.

«Мы все пытаемся помочь ей психологически, следим за ее состоянием. Для девочки потерять маму в таком возрасте очень тяжело. Я очень благодарен Оле, что она оказала мне поддержку и сказала, что если Вера захочет, то может с нами жить», — рассказывал Алдонин.

С женой Ольгой футболист воспитывает трехлетнего сына Артема и новорожденную дочь Анжелику. Вера уже познакомилась с сестричкой и подержала ее на руках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter