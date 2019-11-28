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Дочь Юлии Началовой познакомилась с новорожденной сестричкой (фото)
12-летняя дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина Вера познакомилась с новорожденной сестричкой. Жена футболиста Ольга с дочкой уже выписаны из роддома. На своей странице в Instagram Евгений показал трогательное фото с малышкой. На снимке он в окружении детей — 3-летнего сына Артема от Ольги и Верочки, которая держит на руках сестричку Анжелику. Лицо малышки Алдонин скрыл смайликом.
«Делимся нашей радостью.
Алдонин с женой не афишировали беременность. О рождении дочки они сообщили только спустя несколько дней после ее появления на свет.
После того, как Юлия Началова скоропостижно скончалась от сепсиса в марте этого года дочь Вера осталась жить с ее родителями. Отец девочки принимает активное участие в воспитании Веры, забирает ее на выходные и каникулы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в России снимают художественный фильм о жизни и творчестве Юлии Началовой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?