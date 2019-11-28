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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой познакомилась с новорожденной сестричкой (фото)

12:22 28 ноября 2019 2106
Юлия Началова с дочерью Верой
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

12-летняя дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина Вера познакомилась с новорожденной сестричкой. Жена футболиста Ольга с дочкой уже выписаны из роддома. На своей странице в Instagram Евгений показал трогательное фото с малышкой. На снимке он в окружении детей — 3-летнего сына Артема от Ольги и Верочки, которая держит на руках сестричку Анжелику. Лицо малышки Алдонин скрыл смайликом.

«Делимся нашей радостью. 23.11.2019 — день рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома!» — подписал фото Евгений Алдонин, а также показал еще один снимок, на котором они позируют с женой и сыном.

Алдонин с женой не афишировали беременность. О рождении дочки они сообщили только спустя несколько дней после ее появления на свет.

После того, как Юлия Началова скоропостижно скончалась от сепсиса в марте этого года дочь Вера осталась жить с ее родителями. Отец девочки принимает активное участие в воспитании Веры, забирает ее на выходные и каникулы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в России снимают художественный фильм о жизни и творчестве Юлии Началовой.

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