23.35 / 23.60 25.86 / 26.26
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве агрессивная учительница унижала детей: первые детали происшествия

14:14 12 декабря 2019 197
Угроза может исходить и от учителя
Инф. «ФАКТОВ»

В столице к правоохранителям обратились родители учеников одной из общеобразовательных школ Подольского района с жалобой на жестокое обращение учителя. Ранее киевские школьницы устроили расправу над сверстницей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Сотрудники сектора ювенальной превенции выяснили, что учительница во время урока кричала на маленькую школьницу и оскорбляла ее. После этого девочка была вынуждена обратиться в медицинский пункт из-за ухудшения самочувствия. Учительница оказывала психологическое давление еще на двоих детей.

Руководство школы подтвердило факт буллинга — составлены соответствующие административные протоколы. Выяснилось, что педагог склонна к агрессивным действиям, она использует нецензурные выражения по отношению к детям, их родителям, а также к коллегам.

Ранее сообщалось, что в Запорожье девочки-подростки устроили беспощадную драку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер