В Киеве агрессивная учительница унижала детей: первые детали происшествия

Происшествия

В столице к правоохранителям обратились родители учеников одной из общеобразовательных школ Подольского района с жалобой на жестокое обращение учителя. Ранее киевские школьницы устроили расправу над сверстницей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Сотрудники сектора ювенальной превенции выяснили, что учительница во время урока кричала на маленькую школьницу и оскорбляла ее. После этого девочка была вынуждена обратиться в медицинский пункт из-за ухудшения самочувствия. Учительница оказывала психологическое давление еще на двоих детей.

Руководство школы подтвердило факт буллинга — составлены соответствующие административные протоколы. Выяснилось, что педагог склонна к агрессивным действиям, она использует нецензурные выражения по отношению к детям, их родителям, а также к коллегам.

Ранее сообщалось, что в Запорожье девочки-подростки устроили беспощадную драку.

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