Украина

Нападение на Гандзюк и других активистов: Рада создала новую следственную комиссию

В четверг, 12 декабря, в украинском парламенте создана временная следственная комиссия, которая будет осуществлять контроль над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, произошедших в 2017—2018 годах.

Возглавил комиссию нардеп Игорь Васылив из фракция «Слуга народа», а его заместителем стала Соломия Бобровская представительница фракции «Голос».

«Рубрика» сообщает, что среди основных задач ВСК — проверка сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов; проверки хода расследования правоохранительными органами нападений на общественных активистов, а также сбор информации о фактах нападений на активистов и инициирование привлечения виновных лиц к ответственности.

Состав ВСК:

1. Мария Бардина — «Слуга народа»

2. Игорь Васылив — «Слуга народа»

3. Дмитрий Гурин — «Слуга народа»

4. Алексей Жмеринецкий — «Слуга народа»

5. Гео Лерос — «Слуга народа»

6. Мария Мезенцева — «Слуга народа»

7. Дмитрий Наталуха — «Слуга народа»

8. Егор Чернев — «Слуга народа»

9. Юрий Павленко — «Оппозиционная платформа — За жизнь»

10. Иван Крулько — «Батькивщина»

11. Виктория Сюмар — «Европейская солидарность»

12. Соломия Бобровская — «Голос»

13. Лариса Билозир — «За будущее»

Ранее сообщалось, что для главного обвиняемого в убийстве Гандзюк вдвое снизили залог.

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