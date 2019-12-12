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Украина

Нападение на Гандзюк и других активистов: Рада создала новую следственную комиссию

15:05 12 декабря 2019 51
Екатерина Гандзюк
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 12 декабря, в украинском парламенте создана временная следственная комиссия, которая будет осуществлять контроль над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, произошедших в 2017—2018 годах.

Возглавил комиссию нардеп Игорь Васылив из фракция «Слуга народа», а его заместителем стала Соломия Бобровская представительница фракции «Голос».

«Рубрика» сообщает, что среди основных задач ВСК — проверка сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов; проверки хода расследования правоохранительными органами нападений на общественных активистов, а также сбор информации о фактах нападений на активистов и инициирование привлечения виновных лиц к ответственности.

Состав ВСК:

1. Мария Бардина — «Слуга народа»
2. Игорь Васылив — «Слуга народа»
3. Дмитрий Гурин — «Слуга народа»
4. Алексей Жмеринецкий — «Слуга народа»
5. Гео Лерос — «Слуга народа»
6. Мария Мезенцева — «Слуга народа»
7. Дмитрий Наталуха — «Слуга народа»
8. Егор Чернев — «Слуга народа»
9. Юрий Павленко — «Оппозиционная платформа — За жизнь»
10. Иван Крулько — «Батькивщина»
11. Виктория Сюмар — «Европейская солидарность»
12. Соломия Бобровская — «Голос»
13. Лариса Билозир — «За будущее»

Ранее сообщалось, что для главного обвиняемого в убийстве Гандзюк вдвое снизили залог.

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