23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Николаеве школьник провалился в открытый люк: фото и видео с места ЧП

16:17 12 декабря 2019 113
мальчик провалился в люк
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

О том, что 12 декабря, около 13:00, в Николаеве на улице Колодезной мальчик провалился в зияющий люк, в группе в Facebook «Contact Center при Миколаївській міській раді» сообщила местная жительница Наталия Шаповалова.

«По адресу ул. Колодезная, д. 8, д. 10, ребенок, идя из школы (Муниципальный коллегиум, начальная школа), упал в люк. Люк (около 3 м) был в открытом состоянии долгое время. Спасатели вытащили ребенка. «Скорая» увезла в больницу. По состоянию на 14:00 люк по-прежнему открыт. Такие же два люка находятся за домом № 10 по дороге в школу (между ул. Колодезной и Потемкинской), — написала Наталия.

В ГУ ГСЧС в Николаевской области «ФАКТАМ» информацию подтвердили: «Спасатели спустили мальчику лестницу, по которой он вылез наружу. Школьник рассказал, что наступил на сиденье от стула, которым был прикрыт люк, и провалился. Медики, которые также были на месте, осмотрели ребенка и доставили домой, предварительно связавшись по телефону с родителями».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в России. В Татарстане во время прогулки в парке маленький ребенок провалился в канализацию на глазах у матери. Люк был закрыт неплотно, под весом ребенка провернулся, и малыш упал в канализационный колодец.

А в Днепре летом спасли шестилетнего мальчика, провалившегося в люк канализационного коллектора. Был подобный случай и в Полтаве. Там ребенок провалился в открытый коллектор, закиданный снегом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер