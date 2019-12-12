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В Николаеве школьник провалился в открытый люк: фото и видео с места ЧП

О том, что 12 декабря, около 13:00, в Николаеве на улице Колодезной мальчик провалился в зияющий люк, в группе в Facebook «Contact Center при Миколаївській міській раді» сообщила местная жительница Наталия Шаповалова.

«По адресу ул. Колодезная, д. 8, д. 10, ребенок, идя из школы (Муниципальный коллегиум, начальная школа), упал в люк. Люк (около 3 м) был в открытом состоянии долгое время. Спасатели вытащили ребенка. «Скорая» увезла в больницу. По состоянию на 14:00 люк по-прежнему открыт. Такие же два люка находятся за домом № 10 по дороге в школу (между ул. Колодезной и Потемкинской), — написала Наталия.

В ГУ ГСЧС в Николаевской области «ФАКТАМ» информацию подтвердили: «Спасатели спустили мальчику лестницу, по которой он вылез наружу. Школьник рассказал, что наступил на сиденье от стула, которым был прикрыт люк, и провалился. Медики, которые также были на месте, осмотрели ребенка и доставили домой, предварительно связавшись по телефону с родителями».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в России. В Татарстане во время прогулки в парке маленький ребенок провалился в канализацию на глазах у матери. Люк был закрыт неплотно, под весом ребенка провернулся, и малыш упал в канализационный колодец.

А в Днепре летом спасли шестилетнего мальчика, провалившегося в люк канализационного коллектора. Был подобный случай и в Полтаве. Там ребенок провалился в открытый коллектор, закиданный снегом.

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