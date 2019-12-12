- 17:23 МВД проводит срочный брифинг по делу об убийстве Шеремета: прямая трансляция
- 17:20 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 17:18 Сотрудницу банка, укравшую 300 тысяч гривен, подвела жадность
- 16:51 Пешеходов-нарушителей заставят платить за ремонт поврежденных по их вине автомобилей
- 16:49 Вокруг катка под окнами Зеленского разгорается скандал
- 16:43 «Гент» – «Александрия»: онлайн-видео голов матча Лиги Европы
- 16:41 "Его надо на передовую": сеть возмутило заявление чиновника ВСУ о "реинтеграции" украинской и российской армий
- 16:19 Чем раньше — тем дешевле: «Укрзалізниця» хочет продавать билеты на поезда по-новому
- 16:17 В Николаеве школьник провалился в открытый люк: фото и видео с места ЧП
- 16:14 Получить украинский паспорт станет проще: Рада дала ответ паспортной экспансии России на Донбассе
- 15:47 Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака
- 15:40 Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета
Вокруг катка под окнами Зеленского разгорается скандал
Каток у здания Офиса президента Украины в центре Киева может быть признан незаконным сооружением, поскольку власти Киева не давали своего согласия ограничение движения по улице Банковой. Об этом в своем Facebook сообщил советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Луценко. Напомним, сеть взорвалась едкими комментариями после новости о заливке катка под окнами президента Зеленского.
При этом он подтвердил, что территория официально находится на балансе Государственного управления делами, однако при этом никто не отменял правила благоустройства в Киеве.
Луценко также продемонстрировал письмо от Офиса президента Зеленского, в котором указано, что каток на Банковой является некой бесплатной промоакцией проекта «Зимова країна ВДНГ».
«ВДНХ переехала из ВДНХ на Банковую — кажется, все так, как в сериале «Слуга народа», — прокомментировал Луценко (сериал снимался на территории ВДНХ. — Ред.).
Напомним, «ФАКТЫ» показали фото и видео подготовительных работ к заливке катка на Банковой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.