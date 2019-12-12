Вокруг катка под окнами Зеленского разгорается скандал

Украина

Каток у здания Офиса президента Украины в центре Киева может быть признан незаконным сооружением, поскольку власти Киева не давали своего согласия ограничение движения по улице Банковой. Об этом в своем Facebook сообщил советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Луценко. Напомним, сеть взорвалась едкими комментариями после новости о заливке катка под окнами президента Зеленского.

При этом он подтвердил, что территория официально находится на балансе Государственного управления делами, однако при этом никто не отменял правила благоустройства в Киеве.

Луценко также продемонстрировал письмо от Офиса президента Зеленского, в котором указано, что каток на Банковой является некой бесплатной промоакцией проекта «Зимова країна ВДНГ».

«ВДНХ переехала из ВДНХ на Банковую — кажется, все так, как в сериале «Слуга народа», — прокомментировал Луценко (сериал снимался на территории ВДНХ. — Ред.).

Напомним, «ФАКТЫ» показали фото и видео подготовительных работ к заливке катка на Банковой.

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