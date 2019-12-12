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Украина

Каток на Банковой: сеть взорвалась едкими шутками

14:43 12 декабря 2019 502
Каток на Банковой
Инф. «ФАКТОВ»

Информация о том, что вскоре в Киеве перед Офисом президента на Банковой зальют каток, буквально взорвала социальные сети.

Интернет-пользователи вовсю шутят над тем, как участники протестов под ОП будут осваивать новый формат акций — на коньках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время саммита «нормандской четверки» в Париже, перед Офисом президента в Киеве проходила акция «Варта на Банковій». Ее участники свернули палаточный городок, заявив, что во Франции президент Украины «не пересек главные «красные линии».

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