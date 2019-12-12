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Украина

Конькобежцы вместо протестующих: под Офисом президента обустраивают каток (фото, видео)

13:07 12 декабря 2019 202
Каток на Банковой перед ОП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве перед Офисом президента на Банковой, где во время встречи «нормандской четверки» в Париже проходила протестная акция, ведутся подготовительные работы к заливке катка.

«Пару дней назад Зеленский жаловался, что уже жалеет, что открыл проход на Банковую. И вот теперь перед ОП устанавливают каток. Кейс о том, как создать комфортную для себя реальность. Дети на коньках под окнами куда более приятное зрелище, чем толпы активистов и палатки. Правда, от ассоциаций с Йолкой (осенью 2013 года власти, ссылаясь на просьбу коммунальщиков очистить Майдан для установления новогодней елки, жестко избили и разогнали студентов, что стало предпосылкой для начала Революции достоинства. — Ред.) никуда не денешься», — пишет в социальных сетях журналистка, главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

Интернет-пользователи активно обсуждают эту новость в социальных сетях.

А «5 канал» снял видео о том, что сейчас происходит на Банковой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала декабря 2019 года транспорту разрешено двигаться по столичному Крещатику в выходные, нерабочие и праздничные дни. Это связано с введением ограничений вдоль Владимирского проезда на период подготовки и празднования Нового года и Рождества.

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