- 14:14 В Киеве агрессивная учительница унижала детей: первые детали происшествия
- 14:05 Осталась без денег и елок: женщина стала жертвой дерзких аферистов
- 14:02 «Хорошо держится»: бывший муж Юлии Началовой рассказал, как дочь переживает смерть мамы
- 13:46 Резонансная драка в Раде: в полиции рассказали о подозреваемом
- 13:44 "Распятых снегирей будет больше": набирает обороты скандал вокруг приезда российских пропагандистов в Киев
- 13:36 Руководство ТПП провалило выполнение «Стратегии развития» и не выполнило поставленных задач, — эксперт
- 13:33 Пожар в одесском колледже: поисковая операция завершена
- 13:31 Путина уличили во лжи на встрече в Париже
- 13:29 Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 13:13 Проблему "зеленого" тарифа надо решить на базе взаимовыгодного компромисса, – эксперт
- 13:11 Под Киевом женщина до сотрясения мозга избила копа
- 13:07 Конькобежцы вместо протестующих: под Офисом президента обустраивают каток
Конькобежцы вместо протестующих: под Офисом президента обустраивают каток (фото, видео)
В Киеве перед Офисом президента на Банковой, где во время встречи «нормандской четверки» в Париже проходила протестная акция, ведутся подготовительные работы к заливке катка.
«Пару дней назад Зеленский жаловался, что уже жалеет, что открыл проход на Банковую. И вот теперь перед ОП устанавливают каток. Кейс о том, как создать комфортную для себя реальность. Дети на коньках под окнами куда более приятное зрелище, чем толпы активистов и палатки. Правда, от ассоциаций с Йолкой (осенью 2013 года власти, ссылаясь на просьбу коммунальщиков очистить Майдан для установления новогодней елки, жестко избили и разогнали студентов, что стало предпосылкой для начала Революции достоинства. — Ред.) никуда не денешься», — пишет в социальных сетях журналистка, главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева.
Интернет-пользователи активно обсуждают эту новость в социальных сетях.
А «5 канал» снял видео о том, что сейчас происходит на Банковой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала декабря 2019 года транспорту разрешено двигаться по столичному Крещатику в выходные, нерабочие и праздничные дни. Это связано с введением ограничений вдоль Владимирского проезда на период подготовки и празднования Нового года и Рождества.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"