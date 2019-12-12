Украина

Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

По его словам, подозрения правоохранителей «обоснованные». «Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!» — пишет Аваков в соцсетях.

Тем временем народный депутат Украины Владимир Арьев сообщает, что полиция пришла музыканту, автору гимна сил спецопераций Андрею Антоненко.

А адвокат Влад Добуш рассказал об обысках у медика и волонтера Юлии Кузьменко. Правда, о каком именно деле идет речь, он не знает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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