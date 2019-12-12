23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Подозреваемый в деле об убийстве Шеремета: что известно об Андрее Антоненко

17:38 12 декабря 2019 775
Андрей Антоненко
Инф. «ФАКТОВ»

По подозрению в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета задержан известный музыкант, автор неофициального гимна Сил спецопераций ВСУ Андрей Антоненко.

«Сегодня» приводит его краткую биографию, в которой много интересных моментов. Андрей Антоненко родился в Киеве в 1971 году. Участвовал в музыкальных коллективах: «Лепрозорий», ADEM, DAZ Machine. С 2003 года начал сольную карьеру под творческим псевдонимом Riffmaster.

Андрей Антоненко участвовал в боевых действиях на Донбассе — сначала приезжал поддержать бойцов с концертами, а затем служил по контракту. Андрей Антоненко — сержант Сил специальных операций ВСУ и автор их неофициального гимна «Тихо пришел, тихо ушел».

Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков проводит срочный пресс-брифинг о задержании подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета..

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: фольга, color french (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер