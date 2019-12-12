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Подозреваемый в деле об убийстве Шеремета: что известно об Андрее Антоненко
По подозрению в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета задержан известный музыкант, автор неофициального гимна Сил спецопераций ВСУ Андрей Антоненко.
«Сегодня» приводит его краткую биографию, в которой много интересных моментов. Андрей Антоненко родился в Киеве в 1971 году. Участвовал в музыкальных коллективах: «Лепрозорий», ADEM, DAZ Machine. С 2003 года начал сольную карьеру под творческим псевдонимом Riffmaster.
Андрей Антоненко участвовал в боевых действиях на Донбассе — сначала приезжал поддержать бойцов с концертами, а затем служил по контракту. Андрей Антоненко — сержант Сил специальных операций ВСУ и автор их неофициального гимна «Тихо пришел, тихо ушел».
Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков проводит срочный пресс-брифинг о задержании подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета..
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