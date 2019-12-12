Мать живет в Москве: Оля Полякова впервые рассказала правду о своих родителях (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, давно заявившая о своей гражданской позиции и отказавшаяся от концертов в России, впервые раскрыла неизвестные детали своей биографии, рассказала правду о родителях и поделилась пикантными подробностями закулисья шоу-бизнеса. Артистка дала откровенное интервью Дмитрию Гордону.

Полякова впервые рассказала о своем родном отце и об отчиме, который воспитал ее. Оказывается, музыкальный талант она унаследовала от папы.

«Моя мама вышла замуж за отчима, когда я уже была немаленькой. Папа — музыкант, а отчим — дипломат. Родной отец познакомился с мамой в медицинском институте. Он хотел заниматься музыкой, но его родители не приняли это и отправили учиться на медика. Именно от папы я взяла свой талант. Об этом, кстати, я тоже не рассказывала никому. Он очень хорошо пел и играл на всех музыкальных инструментах. Папу в итоге выгнали из института, поскольку он прогуливал пары, подрабатывая музыкантом на праздниках. Эти халтуры и погубили его. Он выпивал и мама с ним рассталась», — рассказала Оля в интервью Дмитрию Гордону.

Мама певицы вышла замуж за консула, который работал на Кубе и дружил с Фиделем Кастро. Отчима Оля называет отцом. После окончания дипломатической службы он с мамой певицы обосновался в Москве, занимался преподавательской деятельностью.

«Мама давно живет в России, потому что отец работал по всему миру. Когда он вернулся вместе с мамой из последней своей поездки — Уругвая, начал преподавать в дипакадемии в Москве, поэтому они там и остались», — призналась певица.

Несмотря на то, что мама о дочь живут в разных странах, между которыми сейчас сложные отношения и нет прямых перелетов, они часто видятся.

«Мы — очень близкие люди. Мама часто приезжает. У нее Виннице есть дом, который она считает родным. Есть дом и в Москве. Просто она в молодости жила в стесненных условиях, мыкалась по съемным квартирам, поэтому сейчас очень тяжело расстается с недвижимостью. Живет на два дома. Для нее это страшный стресс, но она выбрала его сознательно», — рассказала Оля Полякова.

Кстати, свою сольную карьеру Полякова также начинала строить в Москве. Пять лет вместе с мужем Вадимом они оббивали пороги продюсерских центров, записывали материал, который кроме них никто не видел, и тратили на это огромные деньги. Сейчас Оля даже боится подсчитать, сколько было потрачено.

В итоге, как шутит Оля, она сделала из мужа-миллионера просто хорошего человека. Тогда для нее создавала песни Любаша, автор хитов для Аллы Пугачевой, Полякова записала дуэт с Людмилой Гурченко, группой «Чай вдвоем», но успех все не приходил.

«Денег на клипы уже не было, а не торговать лицом я уже не могла, поэтому началась моя телевизионная карьера. Были проекты „Кто против блондинок?“, „Співай, як зірка“, куча разных проектов. Так я стала узнаваема», — признается Оля.

Она не скрывает, что ее с трех месяцев воспитывала бабушка. Мама в это время заканчивала мединститут, сдавала экзамены.

«Я для бабушки была, как третий ребенок. Она вырастила меня. Это моя вторая мама. Наверное, она была даже ближе, чем мама. В детстве. Мое детство прошло на лоне природы, на земле, в доме, с курами, огородом. Все мои кулинарные страсти именно от бабушки», — говорит Оля.

К сожалению, бабушка не увидела успех внучки. Она ушла 14 лет назад, когда Оля была беременна старшей дочкой Машей.

«Она застала только мои мытарства. Она единственная слушала мои песни на огороде. Она видела мои старания, но успеха не застала. У меня был длинный творческий путь — билась 15 лет», — признается певица, за плечами которой 20 лет профессионального музыкального образования — от музыкальной школы до консерватории.

Кстати, ее актерская карьера также началась в детстве. В школе Оля сыграла в нескольких эпизодах популярного киножурнала Бориса Грачевского «Еролаш».

«Тогда приходили в школу, набирали детей. Мне было восемь лет, я была очень активной и очень хотела нравиться. Использовала для этого все средства, привлекая к себе внимание, порой ставя маму в неловкое положение. К сожалению, не могу найти ни одного выпуска „Ералаша“ с моим участием», — сожалеет Полякова.

Будучи студенткой музыкального училища, Оля пела в церковном хоре, а вечером подрабатывала в ресторане, за что неплохо получала.

«За один заказ песни могли заплатить 100 долларов, в то время мама в поликлинике зарабатывала в четыре раза меньше. У меня были ангоровые свитера и ластиковые лосины, манто из кожи и ботфорты, которые купила за свои деньги», — рассказала Оля.

Она удивила признанием, что никогда не пользовалась популярностью у мужчин. Говорит, что сама себя ограждала от неприятных персонажей, всегда изображала безразличие. Это не пошло на пользу ее карьере. Оля намекнула, что могла стать солисткой известного женского коллектива. Говорит, что ей не раз предлагали решить вопрос через постель. Но «кастинг» у известного продюсера она не прошла.

«Предлагали. И очень настойчиво. Он посадил меня к себе на коленки. А я не захотела там сидеть. Мне было 17 или 18 лет», — удивила признанием Оля.

Большой любовью к родному городу она не пылает и нечасто бывает в Виннице. Говорит, что много переезжала, меняла школы, не было ощущения дома.

Также Оля рассказала, как выступала в России и пережила там унижение. Николай Басков пошутил, что она, как и все остальные, «будет ездить к ним в драных колготках».

Полякова, как и Тина Кароль, Потап, Ирина Билык, певица Татьяна Решетняк (Tayanna), музыканты группы The Hardkiss поздравили военных с Днем Вооруженных сил Украины.

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