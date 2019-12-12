- 20:39 Где смотреть онлайн «Гент» – «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 20:31 "Главное — мы начали общаться": Зеленский разговорился с путинскими пропагандистами
- 20:30 На Полтавщине учитель химии чуть не сжег школу: подробности ЧП
- 20:20 Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась
- 20:14 Маржа сетей АЗС превышает 30%, но Герус это игнорирует, — эксперт
- 20:07 Ничего не меняется: Андрей Данилко отреагировал на свое судейство
- 19:59 Нужна сакральная жертва: у Авакова рассказали, какое отношение к убийству Шеремета имеет Маруся Зверобой
- 19:58 «А кто заказчик?": Зеленский отреагировал на разоблачение МВД предполагаемых убийц Шеремета
- 19:44 «Динамо» — «Лугано» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:28 Рада наконец решила защитить должников от коллекторов: что говорит новый закон
- 19:25 Гривню не удержать: доллар и евро «упали» еще больше
- 19:02 Мать живет в Москве: Оля Полякова впервые рассказала правду о своих родителях
Ничего не меняется: Андрей Данилко отреагировал на свое судейство
Каналы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя первого члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Им стал народный артист Украины, любимец зрителей Андрей Данилко, который занимает это место уже пятый год подряд.
— На самом деле и в этом году ничего не меняется, — сказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — Я не устаю повторять, что «Евровидение» — специфический конкурс. Там хотят видеть шоу, с этим ничего не поделаешь. Если принимать такое положение вещей, то надо следовать его условиям. При этом не нужно ничего особенного выдумывать — просто написать крутую песню, поставить хороший номер и быть самобытным.
Ведущим Национального отбора стал Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта, креативный — Наталья Франчук.
Уже объявлено, что прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.
В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе «Евровидение» предоставляет UA: Общественное вещание. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.
Прием заявок от артистов и коллективов продлится до 25 декабря включительно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 65-й международный песенный конкурс «Евровидение-2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды).
Своих представителей на конкурсе уже назвали Испания и Бельгия.
А единственный победитель России на «Евровидении» Дима Билан, заявивший ранее, что готов попробовать свои силы на конкурсе в третий раз, неожиданно отказался выступить в большом концерте звезд «Евровидения».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!