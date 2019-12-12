Шоу-бизнес

Ничего не меняется: Андрей Данилко отреагировал на свое судейство

Каналы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя первого члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Им стал народный артист Украины, любимец зрителей Андрей Данилко, который занимает это место уже пятый год подряд.

— На самом деле и в этом году ничего не меняется, — сказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — Я не устаю повторять, что «Евровидение» — специфический конкурс. Там хотят видеть шоу, с этим ничего не поделаешь. Если принимать такое положение вещей, то надо следовать его условиям. При этом не нужно ничего особенного выдумывать — просто написать крутую песню, поставить хороший номер и быть самобытным.

Ведущим Национального отбора стал Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта, креативный — Наталья Франчук.

Уже объявлено, что прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе «Евровидение» предоставляет UA: Общественное вещание. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Прием заявок от артистов и коллективов продлится до 25 декабря включительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 65-й ​​международный песенный конкурс «Евровидение-2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды).

Своих представителей на конкурсе уже назвали Испания и Бельгия.

А единственный победитель России на «Евровидении» Дима Билан, заявивший ранее, что готов попробовать свои силы на конкурсе в третий раз, неожиданно отказался выступить в большом концерте звезд «Евровидения».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter