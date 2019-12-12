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У Трампа одобрили: стало известно, кого назначат послом Украины в США
США дали предварительное согласие (агреман) послом Украины в США Владимира Ельченко, который с 2015 года является постоянным представителем Украины при ООН. Об этом сообщает Зеркало Недели.
По данным издания, преемником Ельченко в ООН станет заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который курирует в центральном аппарате международные организации.
Соответствующие указы президент Зеленский может подписать в ближайшие дни.
Напомним, предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый был отправлен в отставку в середине июля 2019 года.
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