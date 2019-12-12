Есть пять сценариев: Зеленский ответил по поводу стены на Донбассе

Украина

Украинская власть готова возвращать оккупированный Донбасс, однако в крайнем случае Киев пойдет на реализацию плана «Б», который подразумевает строительство стены на «границе» с неподконтрольными территориями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«На заседаниях СНБО мы утвердили 5 планов. Так называемый «план «Б» — последний вариант. Я не хочу, чтобы мы реализовали этот вариант. Если мы говорим о стене, то я думаю, что она уже есть. Нам нужно решать, как вернуть людей, их ментальность, ем. Как вернуть им ощущение, что они украинцы. У нас сейчас живая стена — гибнут люди. Для меня лично этот сценарий не вариант, но, увы, мы должны понимать и двигаться. Мы не можем позволить себе еще пять лет ждать и терять людей», — сказал глава государства.

При этом Зеленский добавил: «Если будет стена, то никаких соцвыплат не будет. Если стена, то это будет другая страна. Нам нужно будет сделать все условия, чтобы те жители ОРДЛО, которые считают себя украинцами, могли переехать к нам. За стеной тогда будет другая местность, где будут только боевики».

Напомним, накануне встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассматривает сценарий построения стены на границе с оккупированным Донбассом.

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