Украина

В России ответили на "стену Зеленского" на Добнассе

В России отреагировали на слова помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что в случае безрезультативности встречи «нормандской четверки» в Париже наша страна отгородится от РФ на Донбассе стеной.

Как сообщает «РБК-Украина», заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал такие планы «контрпродуктивными». «Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс- замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко предположил, что в Париже Путин может потребовать у Зеленского дальнейшее разведение войск и принятие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Эксклюзивное интервью эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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