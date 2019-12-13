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Украина и НАТО подписали обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества: что об этом известно

Представители Североатлантического Альянса, который запланировал проведение в Украине выездного заседания своего Военного комитета в марте 2020-го года, подписали совместно с представителями нашей страны обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества.

Документ был подписан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

«По итогам заседания стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Также в СНБО отмечают, что во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год.

Стороны также рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставках, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества. Также Столтенберг отметил, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть оккупированные районы Донбасса под украинский контроль.

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