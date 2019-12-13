На дне Тихого океана обнаружены пугающие углубления в виде летающих тарелок (видео)

Мир

Самый большой на Земле Тихий океан таит в своих водах множество загадок помимо огромных авианосцев. К такому выводу пришли ученые из Института подводных исследований в Монтерей-Бей, которые изучали дно океана у берегов центральной Калифорнии вблизи района Биг-Сур.

Исследование дна проводилось в связи с планами строительства там ветряной электростанции.

При погружении на дно ученые столкнулись со странными фактами: за последние два года там появилось около 15 тысяч странных углублениях на площади более 1,3 квадратных километров.

Природа таких углублений известна: они встречаются по всему миру из-за выброса метана или жидкостей с морского дна. Но в акватории Биг-Сур метана нет! Более того, на основе изучения слоев донных отложений ученые делают вывод о том, что эти области были неактивны в течение последних 50 000 лет.

Проанализировав данные, ученые обнаружили, что в данной местности в 1999 году неожиданно появился гигантский кратер — пять метров в глубину и 183 метра в ширину. Позже, в 2017 году на дне, образовалось 5200 небольших углублений. А осенью текущего года их стало уже 15 тысяч. Все они имеют круглую форму и крутые склоны.

Ученые теряются в догадках, чем вызвано появление странных ям. Гидролокатор показывает, что они находятся в свежих и «мягких» слоях донных отложений.

Часть исследователей предполагает, что они могли возникнуть благодаря деятельности морских животных. В свою очередь, уфологи выдвигают другие версии, вплоть до «просыпающегося космического корабля в глубинах Земли» до забрасываемых из космоса роботах, которые готовят площадку для посадки громадных кораблей пришельцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов уверен, что через 250 миллионов лет Тихий океан останется единственным на Земле, а материки существенно изменят свое месторасположение на планете.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter