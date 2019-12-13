- 02:50 Несмотря на встречу в Париже: ЕС продлил экономические санкции против путинской России
- 01:55 На дне Тихого океана обнаружены пугающие углубления в виде летающих тарелок
- 01:25 Выборы в Британии: побеждают сторонники Brexit
- 00:50 Аваков рассказал, как Украина может создать совместные патрули с жителями ОРДЛО
- 00:38 Украина и НАТО подписали обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества: что об этом известно
- 00:01 День апостола Андрея Первозванного: что можно и чего нельзя делать в праздник
- 12.12 23:58 Стали известны возможные соперники «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы
- 12.12 23:56 «Александрия» завершила групповой турнир Лиги Европы без единой победы: видеообзоры матчей
- 12.12 23:52 "Ахиллесова пята": Зеленский назвал самое слабое место Минских соглашений
- 12.12 23:32 Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку
- 12.12 23:20 Зеленский рассказал, почему пожал руку Путину и заявил, что готов сделать это еще сто раз
- 12.12 23:10 Есть пять сценариев: Зеленский ответил по поводу стены на Донбассе
На дне Тихого океана обнаружены пугающие углубления в виде летающих тарелок (видео)
Самый большой на Земле Тихий океан таит в своих водах множество загадок помимо огромных авианосцев. К такому выводу пришли ученые из Института подводных исследований в Монтерей-Бей, которые изучали дно океана у берегов центральной Калифорнии вблизи района Биг-Сур.
Исследование дна проводилось в связи с планами строительства там ветряной электростанции.
При погружении на дно ученые столкнулись со странными фактами: за последние два года там появилось около 15 тысяч странных углублениях на площади более 1,3 квадратных километров.
Природа таких углублений известна: они встречаются по всему миру из-за выброса метана или жидкостей с морского дна. Но в акватории Биг-Сур метана нет! Более того, на основе изучения слоев донных отложений ученые делают вывод о том, что эти области были неактивны в течение последних 50 000 лет.
Проанализировав данные, ученые обнаружили, что в данной местности в 1999 году неожиданно появился гигантский кратер — пять метров в глубину и 183 метра в ширину. Позже, в 2017 году на дне, образовалось 5200 небольших углублений. А осенью текущего года их стало уже 15 тысяч. Все они имеют круглую форму и крутые склоны.
Ученые теряются в догадках, чем вызвано появление странных ям. Гидролокатор показывает, что они находятся в свежих и «мягких» слоях донных отложений.
Часть исследователей предполагает, что они могли возникнуть благодаря деятельности морских животных. В свою очередь, уфологи выдвигают другие версии, вплоть до «просыпающегося космического корабля в глубинах Земли» до забрасываемых из космоса роботах, которые готовят площадку для посадки громадных кораблей пришельцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов уверен, что через 250 миллионов лет Тихий океан останется единственным на Земле, а материки существенно изменят свое месторасположение на планете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!