Больше ста миллиардов: названа сумма выплаченных жителям ОРДЛО пенсий

Украина

Поднятую президентом Владимиром Зеленским в эфире программы «Право на власть» тему пенсий продолжил еще один ее участник, глава МВД Арсен Аваков. Но говорил он о пенсионерах, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Таким гражданам, по словам Авакова, Украина выплатила 108 миллиардов гривен.

Непременным условием получения пенсии было прохождение верификации.

«Вы знаете сколько мы заплатили пенсий людям, которые находятся на оккупированной территории? Цифра есть у нас — 108 миллиардов. Это сумма, которую мы передали нашим пенсионерам. Тем, которые прошли верификацию. Если нет верификкации, то кому мы будем платить? Боевикам?» — сказал Аваков.

В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий заявил, что законопроект о выплате пенсий в ОРДЛО пока не включен в повестку дня сессии.

«По состоянию на сейчас этот проект в повестке дня не находится… По состоянию на сегодня нет даже технической возможности отправлять туда средства… «, — заявил Разумков.

Напомним, что Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Этим решением действие закона продлено до 31 декабря 2020 года. Данный закон фактически не вводится в действие из-за невыполнения условий мирного урегулирования российской стороной. Сам закон об особом статусе гарантирует защиту от уголовного преследования «участников событий», поддержку русского языка в общественной и частной жизни, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Арсен Аваков рассказал, как Украина может создать совместные патрули с жителями ОРДЛО.

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