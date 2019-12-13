- 04:20 Больше ста миллиардов: названа сумма выплаченных жителям ОРДЛО пенсий
- 03:25 Когда спорт и диета не помогают: названы пять причин "поражения" в борьбе с лишним весом
- 02:50 Несмотря на встречу в Париже: ЕС продлил экономические санкции против путинской России
- 01:55 На дне Тихого океана обнаружены пугающие углубления в виде летающих тарелок
- 01:25 Выборы в Британии: побеждают сторонники Brexit
- 00:50 Аваков рассказал, как Украина может создать совместные патрули с жителями ОРДЛО
- 00:38 Украина и НАТО подписали обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества: что об этом известно
- 00:01 День апостола Андрея Первозванного: что можно и чего нельзя делать в праздник
- 12.12 23:58 Стали известны возможные соперники «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы
- 12.12 23:56 «Александрия» завершила групповой турнир Лиги Европы без единой победы: видеообзоры матчей
- 12.12 23:52 "Ахиллесова пята": Зеленский назвал самое слабое место Минских соглашений
- 12.12 23:32 Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку
Больше ста миллиардов: названа сумма выплаченных жителям ОРДЛО пенсий
Поднятую президентом Владимиром Зеленским в эфире программы «Право на власть» тему пенсий продолжил еще один ее участник, глава МВД Арсен Аваков. Но говорил он о пенсионерах, которые находятся на временно оккупированных территориях.
Таким гражданам, по словам Авакова, Украина выплатила 108 миллиардов гривен.
Непременным условием получения пенсии было прохождение верификации.
«Вы знаете сколько мы заплатили пенсий людям, которые находятся на оккупированной территории? Цифра есть у нас — 108 миллиардов. Это сумма, которую мы передали нашим пенсионерам. Тем, которые прошли верификацию. Если нет верификкации, то кому мы будем платить? Боевикам?» — сказал Аваков.
В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий заявил, что законопроект о выплате пенсий в ОРДЛО пока не включен в повестку дня сессии.
«По состоянию на сейчас этот проект в повестке дня не находится… По состоянию на сегодня нет даже технической возможности отправлять туда средства… «, — заявил Разумков.
Напомним, что Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Этим решением действие закона продлено до 31 декабря 2020 года. Данный закон фактически не вводится в действие из-за невыполнения условий мирного урегулирования российской стороной. Сам закон об особом статусе гарантирует защиту от уголовного преследования «участников событий», поддержку русского языка в общественной и частной жизни, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Арсен Аваков рассказал, как Украина может создать совместные патрули с жителями ОРДЛО.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.