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Аваков рассказал, как Украина может создать совместные патрули с жителями ОРДЛО
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина может пойти на компромисс в вопросе «народной милиции» на время выборов на оккупированных территория.
Свое видение он изложил в эфире программы «Право на владу» на телеканале 1+1.
По словам министра, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года говорится, что закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» должен предусматривать создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Но они должны быть распущены, так как их не существует в законодательном поле нашей страны.
«Мы готовы, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок», — сказал он.
При этом в вопросе формирования патрулей для поддержания порядка во время выборов может быть найдено компромиссное решение.
«Например, патруль из пяти человек. Два человека — украинская Национальная полиция, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы», — сказал он.
По его словам, похожие патрули были в свое время в Хорватии.
«Это переходный период полицейской миссии, длится недолго. Он чрезвычайно тяжел для самих полицейских, чреват гигантскими конфликтами и даже жертвами, но, видимо, другого пути нет», — считает Аваков.
Напомним, Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Этим решением действие закона продлено до 31 декабря 2020 года. Данный закон фактически не вводится в действие из-за невыполнения условий мирного урегулирования российской стороной. Сам закон об особом статусе гарантирует защиту от уголовного преследования «участников событий», поддержку русского языка в общественной и частной жизни, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская власть готова возвращать оккупированный Донбасс, однако в крайнем случае Киев пойдет на реализацию плана «Б», который подразумевает строительство стены на «границе» с неподконтрольными территориями. Всего же рассматривается пять вариантов возвращения временно оккупированных территорий в Украину.
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