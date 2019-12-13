Украина

Признал свою ошибку: заявивший об "интеграции" с боевиками полковник записал "покаянное" видео

Возмутивший украинских патриотов своим выступлением на круглом столе «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем» начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев решил «раскаяться».

С целью «покаяния» полковник записал видео, в котором пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он «готов понести наказание».

«Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!! Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина, и я ее осознаю», — заявил полковник.

Также Ноздрачев сказал, что готов понести наказание, и что его личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны.

«Я сожалею об этом. Приношу извинения», — завершил свое выступление Ноздрачев.

Напомним, что в четверг, 12 декабря, полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время «круглого стола», что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ «ДНР» и «ЛНР» способны быстро «реинтегрироваться», но этому мешают «праворадикалы».

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и «перекручены».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после многочисленных возмущений украинцев высказываниями военнослужащего Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

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