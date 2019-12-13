Шоу-бизнес

Народная артистка София Ротару порадовала недавно поклонников, выступив, вопреки ожиданиям хейтеров, на «Песне года». Ее появления на сцене ждали с нетерпением, так как до этого певица баловала своими песнями только участников корпоративов и небольших концертов.

Между тем, знаменитость, возможно, и не стала бы снова петь перед большими залами, если бы не была вынуждена содержать свою большую семью. Об этом изданию «Собеседник» рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

«Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю. София Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», — рассказал концертный «.

Он отметил, что знаменитость выступает раз в месяц. За год у нее бывает примерно десять выступлений. Cофия Михайловна не так много зарабатывает, как большинство думает.

«Гонорар у нее 50 тысяч евро. Но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему», — рассказывает Лавров.

К тому же певица всю свою пенсию давно перечисляет девочке из Кривого Рога, страдающей врожденным заболеванием костей. В свое время о ребенке артистке рассказала ее приятельница. София Михайловна решила ей помогать.

Напомним, София Ротару работает на большой сцене больше 50 лет. Десять лет назад она возглавляла список самых успешных в коммерческом плане артистов украинского шоу-бизнеса с доходом $ 4,76 миллиона в год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря 72-летняя народная артистка София Ротару прилетела в Россию. Несмотря на призывы к депутатов Думы бойкотировать ее концерты, российская публика встретила звезду с восторгом. Концерт «Песня года» прошел с аншлагом, а выступление Софии Михайловны зрители восприняли с особой теплотой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter