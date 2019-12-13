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Убийство Шеремета: задержана подозреваемая Юлия Кузьменко (новые подробности)
В Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко, которую МВД подозревает в соучастии в убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, женщине огласят меру пресечения в Печерском суде — ориентировочно после обеда.
Также адвокат указывает, что в ходе обыска жилья и авто Юлии не было найдено ничего подозрительного — ни взрывчатки, ни оружия, ни взрывателей.
При этом Добош приводит доказательство невиновности своей подзащитной:
Убийство произошло 3,5 года назад, после них произошло очень много событий; в записи не указана дата разговора — когда он состоялся — вчера или три года назад — а это важно для контекста, особенно относительно Маруси Зверобий, где говорящий делает подводку, будто бы Юля ищет сакральную жертву.
Также адвокат указывает на другие детали, которые не могут не вызвать вопросов.
В завершение он приводит позицию по делу, которая согласована с Юлией Клименко: она сдаст все необходимые образцы для проведения генетических экспертиз, пройдет все антропометрические экспертизы для сравнения лица на видео и ее самой, пройдет полиграф.
Напомним, что из открытых источников информации о Юлии почерпнуть можно крайне мало. У себя в Facebook она указала, что с 1996 года по 2002 год училась в Медицинском университете имени Богомольца. В 2002 — 2006 годах работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. С 2003 года работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Во время войны на Донбассе занималась волонтерством в организации Евромайдан — SOS. В 2016 году получила президентскую награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета пятерых человек. Их имена на срочном брифинге сообщил заместитель главы Национальной полиции — начальник уголовной полиции Евгений Коваль. Одна из них — волонтер и медик Юлия Кузьменко. По версии следствия, именно Юлия Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. В это время ее мобильный телефон был выключен. Сопровождал ее якобы другой подозреваемый — Андрей Антоненко. Кроме того, правооохранители утверждают, что Кузьменко обсуждала покушение на убийство волонтера Марусю Звиробий — та якобы должна была стать «сакральной жертвой» для дестабилизации ситуации в стране.
В МВД заявили, что за последние четыре года, занимаясь волонтерством и поддержкой добровольцев, Кузьменко приобрела дом и элитный автомобиль. Следствие утверждает, что она радикально настроена и высказывается в пользу свержения конституционного строя.
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