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"ПриватБанк" и Western Union запускают новый сервис денежных переводов на счета в Украине
«ПриватБанк» первым в Украине в партнерстве c Western Union, одним из мировых лидеров в области платежных услуг, запускает новый сервис «Наличные на счет» — переводы денежных средств на банковские счета в Украине.
Сервис позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания — непосредственно на банковскую карту, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.
Теперь отправители переводов из любой точки мира смогут отправлять денежные переводы Western Union напрямую на текущий счет получателя в украинском банке в формате IBAN или на его карту, выпущенную любым банком — партнером Western Union на территории Украины.
«Запуск в Украине принципиально нового для многих стран мира сервиса перевода денег является результатом партнерства с Western Union, одной из самых инновационных мировых систем денежных переводов, — говорит руководитель направления денежных переводов „ПриватБанка“ Мария Страшко. — Благодаря использованию передовых технологий мы сделали для украинцев получение международных переводов простым и комфортным, без дополнительных усилий со стороны получателя, что позволяет „ПриватБанку“ оставаться национальным лидером этого рынка».
Как отметили в банке, сегодня сервис денежных переводов «Наличные на счет» работает в Украине в тестовом режиме, а с начала января 2020 года возможность получить деньги из-за рубежа через Western Union непосредственно на карту или счет будет доступна всем украинцам.
Напомним, в начале 2016 года «ПриватБанк» и Western Union запустили первый в Украине онлайн-сервис денежных переводов, благодаря которому украинцы смогли отправлять деньги с помощью кредитной или дебетовой карты на сайте www.WesternUnion.ua
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