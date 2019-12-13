- 10:12 Не верю: адвокат Маси Найем объяснил, почему отказался защищать подозреваемого в убийстве Шеремета
- 10:11 «Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл
- 10:08 Итоги выборов в Британии: Brexit в январе, шотландцы требуют независимости
- 09:55 Хорошая гостиница, но под охраной: стало известно, когда в Украине появятся первые частные СИЗО
- 09:49 В Николаеве задержали охранника-педофила, пристававшего к 6-летнему мальчику
- 09:45 «Украина будет наша»: московский друг оскандалившейся «Мисс Львов» резко высказался о нашей стране
- 09:42 Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
- 09:39 Дело Шеремета: полиция пришла с обысками к волонтерам
- 09:39 "ПриватБанк" и Western Union запускают новый сервис денежных переводов на счета в Украине
- 09:13 Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее
- 09:10 На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали его фото
- 08:35 В тот момент была в АТО: всплыли важные документы в деле подозреваемой в убийстве Шеремета
«Украина будет наша»: московский друг оскандалившейся «Мисс Львов» резко высказался о нашей стране
Скандал с обладательницей титула «Мисс Львов» Натальей Болюх из-за ее визитов в Москву и тесной дружбой с путинским чиновником Аликом Назаряном, в компании которого она якобы праздновала день рождения, получил продолжение.
Выяснилось, что на самом деле блондинка родилась в марте, а фейковый праздник в Москве Наталья назвала шуткой Алика. Зачем? Не понятно. Не может это объяснить и сама Наталья. Она не понимает, почему на нее набросились с обвинениями.
Ранее Наталья заявила, что ее московские друзья разделяют ее ценности и позицию, «хотят мира для наших государств». Очевидно, у Алика Назаряна свое, кардинально иное видение. Он носит георгиевскую ленту на груди и оскорбительно выражается об Украине.
«Чей Крым? Крым — наш! Наш! Если это спрашивают от хохлов, то лучше не злите меня, а то и вся Украина будет наша», — ответил Алик Назарян в Instagram. «Хохлы» Алик не считает это оскорблением. Он также назвал позорной политику Украины в отношении России. «Я полностью соглашаюсь с политикой, действиями и шагами нашего президента и считаю, что он все правильно делает», — заявил Назарян.
Ранее певица Оля Полякова рассказала, какое унижение пережила в России. Со сцены Николай Басков обидно пошутил: «скоро все будете к нам ездить в драных колготках».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.