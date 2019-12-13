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«Украина будет наша»: московский друг оскандалившейся «Мисс Львов» резко высказался о нашей стране

9:45 13 декабря 2019 299
Наталья Болюх
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Скандал с обладательницей титула «Мисс Львов» Натальей Болюх из-за ее визитов в Москву и тесной дружбой с путинским чиновником Аликом Назаряном, в компании которого она якобы праздновала день рождения, получил продолжение.

Выяснилось, что на самом деле блондинка родилась в марте, а фейковый праздник в Москве Наталья назвала шуткой Алика. Зачем? Не понятно. Не может это объяснить и сама Наталья. Она не понимает, почему на нее набросились с обвинениями.

Ранее Наталья заявила, что ее московские друзья разделяют ее ценности и позицию, «хотят мира для наших государств». Очевидно, у Алика Назаряна свое, кардинально иное видение. Он носит георгиевскую ленту на груди и оскорбительно выражается об Украине.

«Чей Крым? Крым — наш! Наш! Если это спрашивают от хохлов, то лучше не злите меня, а то и вся Украина будет наша», — ответил Алик Назарян в Instagram. «Хохлы» Алик не считает это оскорблением. Он также назвал позорной политику Украины в отношении России. «Я полностью соглашаюсь с политикой, действиями и шагами нашего президента и считаю, что он все правильно делает», — заявил Назарян.

Ранее певица Оля Полякова рассказала, какое унижение пережила в России. Со сцены Николай Басков обидно пошутил: «скоро все будете к нам ездить в драных колготках».

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