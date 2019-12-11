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Оскандалившаяся "Мисс Львов" оправдалась за поездки в Москву
24-летняя обладательница короны «Мисс Львов 2018» Наталья Болюх, попавшая в скандал из-за поездок в Россию, объяснили свои визиты в страну-агрессора. Блондинка почистила публикации в Instagram и удалила видео. Но в сеть попали видео и фото российского друга Натальи, чиновника российской Государственной Думы, который называется в сети Аликом.
Болюх несколько дней хранила молчание, а потом все же высказалась о скандале и оправдала свои поездки в Россию.
«Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы», — написала Наталья на своей странице в социальной сети.
Также она заявила о своей четкой гражданской позиции и статусе Крыма.
«Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов. Конечно, как и все мы, я очень люблю свою страну и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка», — написала Болюх.
Стоит отметить, что «Мисс Львов» ведет свою страницу в социальной сети на русском языке. Она хвастается роскошной жизнью: дорогими ресторанами, шикарными букетами, отдыхом и дает советы. К примеру, паре, которая только начинает встречаться, она предлагает по очереди напиться, чтобы сразу понять, кто на что способен.
Напомним, ранее в скандал попала и обладательница титула «Мисс Украина» Маргарита Паша. Сейчас она в Лондоне борется за корону «Мисс Мира».
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