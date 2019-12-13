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День Анны: душевные поздравления и открытки
22 декабря — празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще называют: «Анна Темная». А именины в этот декабрьский день у Анн.
«ФАКТЫ» предлагают вам красивые поздравления и открытки.
Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.
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Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
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Солнышко-Анюта, поздравляю тебя от души. Милая, я тебе желаю бескрайних просторов счастья в жизни, большой и красивой мечты, замечательного настроения, добрых друзей, радостных событий, потрясающих идей и искренней любви.
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Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!
Больше поздравлений для Анны читайте здесь.
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