В "бермудском треугольнике" на Житомирщине перевернулся пассажирский автобус (фото)

Происшествия

На выезде из Новограда-Волынского на Житомирщине пассажирский автобус с людьми съехал в кювет и опрокинулся на бок. Трем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь, в т. ч. у водителя диагностирован ушиб позвоночника. Ранее в аварию попал школьный автобус на Львовщине.

Инцидент произошел вечером, около 19:00 на выезде из Новограда-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп

Автобус следовал по маршруту из Днепра в Польшу, всего в нем находилось 13 пассажиров и 2 водителя.

На месте ДТП

Отмечается, что перевозчик оперативно заменил поврежденный автобус и остальные пассажиры продолжили поездку уже из Ровно.

Автобус из кювета тоже подняли, сообщили в пресс-службе городского совета Новоград-Волынского.

Тем временем на сайте города сообщают, что ДТП произошло на проблемном повороте, который не отражается на навигаторе и в темное время суток (в 19:00 уже стемнело) едут по старой дороге прямо, где дороги уже нет.

Напомним, в среду, 11 декабря, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом под Тернополем. А в Днепре микроавтобус перевернулся прямо посреди города.



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