23.34 / 23.59 25.89 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В "бермудском треугольнике" на Житомирщине перевернулся пассажирский автобус (фото)

11:10 13 декабря 2019 347
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На выезде из Новограда-Волынского на Житомирщине пассажирский автобус с людьми съехал в кювет и опрокинулся на бок. Трем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь, в т. ч. у водителя диагностирован ушиб позвоночника. Ранее в аварию попал школьный автобус на Львовщине.

Инцидент произошел вечером, около 19:00 на выезде из Новограда-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп

Автобус следовал по маршруту из Днепра в Польшу, всего в нем находилось 13 пассажиров и 2 водителя.

На месте ДТП

Отмечается, что перевозчик оперативно заменил поврежденный автобус и остальные пассажиры продолжили поездку уже из Ровно.

Автобус из кювета тоже подняли, сообщили в пресс-службе городского совета Новоград-Волынского.

Тем временем на сайте города сообщают, что ДТП произошло на проблемном повороте, который не отражается на навигаторе и в темное время суток (в 19:00 уже стемнело) едут по старой дороге прямо, где дороги уже нет.

Напомним, в среду, 11 декабря, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом под Тернополем. А в Днепре микроавтобус перевернулся прямо посреди города.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер