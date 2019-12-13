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Украина

Спецназ ночью выломал двери: Антин Мухарский заявил об обысках в его квартире

12:25 13 декабря 2019 1005
Антин Мухарский
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на пятницу, 13 декабря, правоохранители провели ряд обысков, связанных с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, в том числе и у волонтеров, а также в квартире, принадлежащей актеру Антину Мухарскому.

Об этом он сообщил в социальных сетях, уточнив, что полицейский спецназ выломал двери в квартире на Подоле, где живут арендаторы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции назвали пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста Шеремета, по нескольким адресам прошли обыски и задержания.

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