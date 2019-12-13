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Украина

Дело Шеремета: полиция пришла с обысками к волонтерам

9:39 13 декабря 2019 236
Обыск у Акастеловых
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как на брифинге заместитель главы Национальной полиции — начальник уголовной полиции Евгений Коваль назвал имена пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, правоохранители провели обыски у нескольких волонтеров.

Судя по сообщению в социальных сетях участника Революции достоинства Евгений Акастелова и его супруги Галины, полиция пришла к ним около 24:00.

Позже в соцсети выложили фото последствий обысков у супругов.

Тем временем экс-народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил о том, что правоохранители наведались в дом к участнице «Автомайдана» Павлине Степановой и ее супругу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, который также фигурирует в списке пятерки по делу об убийстве Шеремета, заявлял, что ему предлагали взять на себя ответственность за одно из громких преступлений, совершенных в Украине.

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