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Шокирующая статистика: 3 из 4 водителей в Украине не пользуются ремнями безопасности
В Украине провели исследование, которое показало, что ремнями безопасности пользуются только 24,4% (!) водителей нашей страны. Инициаторами исследования стали общественное объединение Vision Zero и Центр демократии и верховенства права. Напомним, «ФАКТЫ» писали о шокирующих подробностях резонансного ДТП с участием детского омбудсмена Украины Николая Кулебы.
По мнению экспертов, для изменения ситуации необходимо как минимум повысить ответственность за игнорирование ремней безопасности (в настоящее время составляет всего лишь 51 гривну), усилить контроль за водителями со стороны полиции, и проводить систематические информационно-просветительские кампании.
В рамках исследования кампания «За безопасные дороги» были проверены 31 500 водителей в 22 областных центрах, а также в Северодонецке и Мариуполе.
Лидером рейтинга оказался Киев, в котором ремни безопасности используют как минимум 51% водителей. В ТОП-5 вошли также Черкассы (40%), Львов (37%), Черновцы (34%) и Чернигов (33%).
Напомним, ранее Верховная Рада ввела штраф за неправильную перевозку детей до 12 лет в автомобилях без использования специальных приспособлений — автокресел и автобустеров. Мы писали, как правильно выбрать автокресло для своего чада.
Инфографика Автогик
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