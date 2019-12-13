Девушки-подростки устроили дебош в торговом центре Киева: в сеть попало видео

Происшествия

В Киеве возле торгового центра агрессивные девушки устроили «разборки», а когда их начали снимать на видео, перешли на нецензурщину. Ранее группа юнцов избила охранника одного из столичных магазинов.

Видео с инцидентом с участием девушек в сеть выложили на ресурсе «Police Control Ukraine». «В Киеве подростки решили показать, какие они «крутые», — говорится в комментарии к видео. Место инцидента — выход из супермаркета «Сильпо» в ТЦ «Аркадия» возле Индустриального моста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве у станции метро «Дарница» группа неопознанных пока подростков набросилась на охранников магазина, который сделал им замечание и вызвал полицию. Парни ушли из магазина, но вскоре вернулись и избили охранника.





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