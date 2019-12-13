С Рождеством 2019: открытки, стихи, смс

Общество и люди

25 декабря большой праздник у западных христиан — Рождество Христово.

«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных поздравлений и открыток.

С Рождеством, с великой датой,

Пусть счастьем будет жизнь богата,

Господь здоровьем наградит

И от беды всех защитит!

***

Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

Отдавая, мы однажды

Все получим во сто крат.

Пусть же счастлив будет каждый

И на милости богат!

***

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб вы радовались чаще,

Я сегодня вам желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

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Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит ваши души теплом и радостью. Счастливого вам Рождества.

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Вот и пришел святой и добрый праздник Рождества! От всего сердца желаю всем верующим делать больше бескорыстных добрых поступков, верить в чудеса вокруг нас, и всегда надеяться и давать надежду окружающим! Пускай этот праздник принесет только радость, ваш дом наполнится звенящим смехом, а ваши желания исполнятся!

Мы также предлагаем вам сделать оригинальный подарок к Рождеству своими руками.

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