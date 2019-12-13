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Общество и люди

С Рождеством 2019: открытки, стихи, смс

5:35 24 декабря 2019 59
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 декабря большой праздник у западных христиан — Рождество Христово.

«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных поздравлений и открыток.

Рождество

С Рождеством, с великой датой,
Пусть счастьем будет жизнь богата,
Господь здоровьем наградит
И от беды всех защитит!

Рождество

***
Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
Отдавая, мы однажды
Все получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый
И на милости богат!

Рождество

***
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!

Рождество

***
Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит ваши души теплом и радостью. Счастливого вам Рождества.

Рождество

***
Вот и пришел святой и добрый праздник Рождества! От всего сердца желаю всем верующим делать больше бескорыстных добрых поступков, верить в чудеса вокруг нас, и всегда надеяться и давать надежду окружающим! Пускай этот праздник принесет только радость, ваш дом наполнится звенящим смехом, а ваши желания исполнятся!

Рождество

Мы также предлагаем вам сделать оригинальный подарок к Рождеству своими руками.

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