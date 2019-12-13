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Украина

Ровенский суд признал главу НАБУ Сытника коррупционером

13:52 13 декабря 2019 245
Артем Сытник
Инф. «ФАКТОВ»

Ровенский апелляционный суд отказал директору НАБУ Артему Сытнику, обжаловавший приговор, согласно которому его признали виновным в админнарушении — дорогостоящем отдыхе за чужой счет на одной из баз Ровенщины.

«Суд решил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Артема Сытника и оставить в силе решение суда первой инстанции о вине Сытника в совершении админнарушения», — цитирует «Деловая столица» решение судьи.

Напомним, что речь идет об отдыхе Сытника на территории охотничьего хозяйства «Полесское — Сарны» в Ривненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. А пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган напомнила о решении, которое принял суд первой инстанции и которое обжаловал Артем Сытник. Скан резолютивной части она выложила в Twitter.

Видео из зала суда в сеть выложило «Depo».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной 2019 года Госбюро расследований открыла производство по поводу получения Артемом Сытником взятки в особо крупном размере.

Фото из Википедии.

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