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Вера Брежнева призналась, кому отправляет голые фото
Популярная певица Вера Брежнева, друзья которой ранее рассказали о ее отношениях с Константином Меладзе, раскрыла интимные секреты. 37-летняя звезда призналась в новом интервью, что они с мужем в свободное время обожают смотреть футбольные матчи.
«Мы с Костей садимся, и нас не оторвать! Мы вдвоем смотрим. Учитывая, что мы оба не фанаты. Это как традиция, такое классное семейное времяпрепровождение. Мы детей приглашаем. Мы кайфуем», — сказала Брежнева.
А когда они находятся вдали друг от друга, Вера не забывает подогревать сексуальный интерес. Она радует любимого пикантными кадрами, отправляет ему трогательные сообщения.
«Вчера мой муж получил мое фото из ванной», — призналась Вера Брежнева.
Певица считает, что главные качества мужчины — доброта, мужественность и честность. Именно Константин стал для начинающей певица учителем, наставником, любовником и мужем, помог добиться успеха и стать более уравновешенной и спокойной.
«Это был мой учитель изначально! Он научил меня терпению. Потому что я была очень нетерпеливой, очень резкой раньше», — рассказала Брежнева в шоу Карена Адамяна «Макарена».
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