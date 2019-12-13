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Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, кому отправляет голые фото

14:34 13 декабря 2019 159
Вера Брежнева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, друзья которой ранее рассказали о ее отношениях с Константином Меладзе, раскрыла интимные секреты. 37-летняя звезда призналась в новом интервью, что они с мужем в свободное время обожают смотреть футбольные матчи.

«Мы с Костей садимся, и нас не оторвать! Мы вдвоем смотрим. Учитывая, что мы оба не фанаты. Это как традиция, такое классное семейное времяпрепровождение. Мы детей приглашаем. Мы кайфуем», — сказала Брежнева.

А когда они находятся вдали друг от друга, Вера не забывает подогревать сексуальный интерес. Она радует любимого пикантными кадрами, отправляет ему трогательные сообщения.

«Вчера мой муж получил мое фото из ванной», — призналась Вера Брежнева.

Певица считает, что главные качества мужчины — доброта, мужественность и честность. Именно Константин стал для начинающей певица учителем, наставником, любовником и мужем, помог добиться успеха и стать более уравновешенной и спокойной.

«Это был мой учитель изначально! Он научил меня терпению. Потому что я была очень нетерпеливой, очень резкой раньше», — рассказала Брежнева в шоу Карена Адамяна «Макарена».

Ранее откровенное интервью о семье, домогательствах продюсеров и карьерных неудачах дала Оля Полякова. Она удивила неизвестными ранее деталями своей биографии.

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