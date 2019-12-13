- 16:15 Слишком тяжелый: Россия не смогла запустить космический корабль на Луну
- 16:14 Разборки в Генштабе: оскандалившегося полковника Ноздрачева отстранили от должности
- 16:05 В России рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского в Париже
- 15:51 Забрался в дом и напал на ребенка: на Волыни депутат оказался педофилом
- 15:50 Обыск в квартире Мухарского: музыкант рассказал подробности визита спецназа
- 15:44 В Киеве обезвредили шайку мошенников, "специализировавшихся" на пенсионерах
- 15:34 На Харьковщине 3-классник зажег петарду прямо в классе, она взорвалась у него в руках
- 15:32 В суде избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета: прямая трансляция
- 15:16 В Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами: 11 пострадавших (эксклюзивные фото)
- 15:14 Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
- 15:10 Пожар в одесском колледже: в региональном главке ГСЧС проводят обыск
- 15:04 Суд арестовал подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета Яну Дугарь
В России рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского в Париже
В Кремле считают, что на саммите «нормандской четверки» в Париже они «решили поставленные задачи лучше и эффективнее остальных». Об этом сообщает РБК-Украина.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко утверждает, что главной задачей РФ было добиться от Украины приверженности минским договоренностям, в то время, как украинская делегация пыталась изменить порядок действий в минском комплексе мер.
«Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, и нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать», — уверен Руденко.
По его словам, Путин предотвратил попытки переработать согласованный в сентябре документ.
Ранее сообщалось, что итоги «нормандского» саммита привели Путина в бешенство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...