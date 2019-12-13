Мир

В России рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского в Париже

В Кремле считают, что на саммите «нормандской четверки» в Париже они «решили поставленные задачи лучше и эффективнее остальных». Об этом сообщает РБК-Украина.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко утверждает, что главной задачей РФ было добиться от Украины приверженности минским договоренностям, в то время, как украинская делегация пыталась изменить порядок действий в минском комплексе мер.

«Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, и нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать», — уверен Руденко.

По его словам, Путин предотвратил попытки переработать согласованный в сентябре документ.

Ранее сообщалось, что итоги «нормандского» саммита привели Путина в бешенство.

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