Мир

Слишком тяжелый: Россия не смогла запустить космический корабль на Луну

Россияне не смогли запустить на Луну пилотируемый корабль «Орел» из-за превышения его веса. Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал изготовить ракету-носитель сверхтяжелого класса в четыре раза дешевле американской.

Превышение в весе оказалось практически во всех системах корабля.

Так, вес корабельной сети тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения — на 109 кг, система двигателей — на 107 кг, система стыковки — на 90 кг.

Как передает УНИАН, по расчетам россиян, при такой массе оборудования корабль будет весить 22,3 тонны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких неудачных запусках в РФ. Весной этого года в ракету-носитель «Союз», стартовавшую с космодрома Плесецк, попала молния. А осенью прошлого года во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане произошла авария — внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж, который должен был отправиться к международной космической станции, перешел в «режим баллистического спуска», благополучно вернулся на Землю и вышел на связь.

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