- 16:15 Слишком тяжелый: Россия не смогла запустить космический корабль на Луну
- 16:14 Разборки в Генштабе: оскандалившегося полковника Ноздрачева отстранили от должности
- 16:05 В России рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского в Париже
- 15:51 Забрался в дом и напал на ребенка: на Волыни депутат оказался педофилом
- 15:50 Обыск в квартире Мухарского: музыкант рассказал подробности визита спецназа
- 15:44 В Киеве обезвредили шайку мошенников, "специализировавшихся" на пенсионерах
- 15:34 На Харьковщине 3-классник зажег петарду прямо в классе, она взорвалась у него в руках
- 15:32 В суде избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета: прямая трансляция
- 15:16 В Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами: 11 пострадавших (эксклюзивные фото)
- 15:14 Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
- 15:10 Пожар в одесском колледже: в региональном главке ГСЧС проводят обыск
- 15:04 Суд арестовал подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета Яну Дугарь
Слишком тяжелый: Россия не смогла запустить космический корабль на Луну
Россияне не смогли запустить на Луну пилотируемый корабль «Орел» из-за превышения его веса. Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал изготовить ракету-носитель сверхтяжелого класса в четыре раза дешевле американской.
Превышение в весе оказалось практически во всех системах корабля.
Так, вес корабельной сети тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения — на 109 кг, система двигателей — на 107 кг, система стыковки — на 90 кг.
Как передает УНИАН, по расчетам россиян, при такой массе оборудования корабль будет весить 22,3 тонны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких неудачных запусках в РФ. Весной этого года в ракету-носитель «Союз», стартовавшую с космодрома Плесецк, попала молния. А осенью прошлого года во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане произошла авария — внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж, который должен был отправиться к международной космической станции, перешел в «режим баллистического спуска», благополучно вернулся на Землю и вышел на связь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...