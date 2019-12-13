23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Слишком тяжелый: Россия не смогла запустить космический корабль на Луну

16:15 13 декабря 2019 73
космический корабль
Инф. «ФАКТОВ»

Россияне не смогли запустить на Луну пилотируемый корабль «Орел» из-за превышения его веса. Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал изготовить ракету-носитель сверхтяжелого класса в четыре раза дешевле американской.

Превышение в весе оказалось практически во всех системах корабля.

Так, вес корабельной сети тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения — на 109 кг, система двигателей — на 107 кг, система стыковки — на 90 кг.

Как передает УНИАН, по расчетам россиян, при такой массе оборудования корабль будет весить 22,3 тонны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких неудачных запусках в РФ. Весной этого года в ракету-носитель «Союз», стартовавшую с космодрома Плесецк, попала молния. А осенью прошлого года во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане произошла авария — внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж, который должен был отправиться к международной космической станции, перешел в «режим баллистического спуска», благополучно вернулся на Землю и вышел на связь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Меган Маркл

«Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл (фото)

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер