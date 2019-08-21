Ракеты будут запускать с велосипеда: космические обещания Рогозина вызвали истерику в сети

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет примерно в четыре раза дешевле американской Российская сверхтяжелая ракета будет в четыре раза дешевле американской. Слова чиновника на одном из российских форумов приводит в своем Twiiter агентство ТАСС.

«Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны», — сказал Рогозин.

Российская сверхтяжелая ракета будет в четыре раза дешевле американской, сказал Дмитрий Рогозин:https://t.co/iXa6jh53QE pic.twitter.com/wAan5Bh80q — ТАСС (@tass_agency) 20 августа 2019 г.

Читатели микроблога весело отреагировали на слова Рогозина — журналиста по профессии — чьи «откровения» о космической сфере уже не раз вызывали смех в Сети.

«Очередная новость про Роскосмос со словом «будет», «С велосипеда будет запускаться», «И снова ухнет на месте своей дислокации накрыв ядерным облаком пол-России…», «Она будет тяжелее воздуха?», «А запускать ее будут с помощью батута», «Вот тут я засомневался. что дешевле», «Я засомневался, что она вообще будет», — комментируют читатели.

Некоторые пользователи предполагают, что Дмитрий Рогозин пойдет по привычному для себя пути: дав обещание и приготовив привлекательную презентацию, «зарубит на корню» идею.

«Секрет прост: она просто не будет летать, а взрываться будет прямо перед взлетом», «А летать будет? это второй вопрос. Зато макет…», «Главное, чтобы немцы построили подходящий тягач — возить её на Красной площади. А летать ей не обязательно», «У нас есть Царь пушка, которая не стреляет, есть Царь колокол, который не звонит, была Царь ракета, которая не летала, есть Царь президент, который … ни разу не президент, а теперь будет за … деньги еще одна Сцарь ракета, которая не будет летать!», — пишут комментаторы.

Часть пользователей припоминают главе Роскосмоса его прежние невыполненные обещания: «Восточный уже работает? На Луне высадились уже? Нет? Так все это … раньше обещал», «Вместо лунных роботов в РФ создали сеть пригожинских ботов, рассказывающих всему миру, как поднялась Россия с колен», «Только взлетать ей пока неоткуда — ибо Рогозин и его сообщники угробили первую стартовую Восточного, да и о шансах и сроках запуска второй пусковой космодрома — уже отягчающее долго ничего вообще не слышно».

При этом часть пользователей уверены, что «разгадка» общений «космических» чиновников в РФ — стремление набить собственный карман: «Привычно соврал Рогозин и похлопал себя по туго набитому распиленным баблом карману», «И увеличил себе зарплату в 4 раза», «Следующее заявление Рогозина будет в четыре раза фантастичнее, чем предыдущее».

Поэтому никаких «прорывов» и «достижений» от «великой космической державы» в ближайшее время ждать не стоит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из пользователей разместил в Сети фрагмент беседы президента РФ Владимира Путина с «главным космонавтом» страны, руководителем российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. На ролике видно, как Рогозин подает Путину некий красочно оформленный альбом с чертежами, рисунками, и при этом говорит о роботе Федоре, рентабельности космической отрасли, планах занять лидирующее положение в космической отрасли и т. д. А его собеседник пытаются уяснить хоть что-нибудь из сказанного и непонимающе смотрит на презентацию.

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