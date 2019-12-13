Украина

Чужие здесь не ходят: путинских пропагандистов развернули в «Борисполе»

Съемочная группа российского телеканала «НТВ» не прошла пункт контроля в украинском аэропорту «Борисполь». Российские пропагандисты утверждали, что приехали в Украину узнать подробности дела об убийстве Шеремета, а также о газовых переговорах и обмене пленными. Об этом сообщает УНИАН.

«Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь», — заявил в эфире НТВ ведущий телеканала Сергей Савин.

Он также подчеркнул, что проверка документов проходила вежливо и дипломатично.

Как сообщалось ранее, в Украину приезжали пропагандисты телеканала минобороны РФ «Звезда». Они утверждали, что президент Украины «сам пригласил журналистов в гости». Этот визит возмутил украинцев.

Фото: принтскрин с НТВ

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