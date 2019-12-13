- 18:07 "Власть шарахается любой шуточки": оппозиционер Навальный прокомментировал запрет сериала "Слуга народа" в России
- 18:03 Чужие здесь не ходят: путинских пропагандистов развернули в «Борисполе»
- 17:42 Страшная автокатастрофа под Черниговом: трех человек спасти не смогли
- 17:41 Комитет Геруса провалил компромиссный законопроект по "зеленым" тарифам № 2543, который поддержали инвесторы
- 17:36 Янукович еще год не увидит 70 миллионов долларов со счетов в швейцарских банках
- 17:32 "Олежка Винник не конкурент": Зибров выпустил клип про свои усы
- 17:25 День рождения — грустный праздник: на Львовщине после посещения ресторана госпитализировали 10 человек
- 17:25 Разумкова просят лишить зарплаты более 80 нардепов: обнародован список злостных прогульщиков заседаний Рады
- 17:04 В Киеве горит элитная высотка
- 17:02 Пока Заворотнюк в больнице, Чернышев нежничает с партнершей
- 16:53 Новогодний корпоратив для «слуг народа» обойдется в миллион гривен
- 16:50 Биатлон в Хохфильцене: Валя Семеренко и Пидручный завершили спринтерские гонки в топ-10
Чужие здесь не ходят: путинских пропагандистов развернули в «Борисполе»
Съемочная группа российского телеканала «НТВ» не прошла пункт контроля в украинском аэропорту «Борисполь». Российские пропагандисты утверждали, что приехали в Украину узнать подробности дела об убийстве Шеремета, а также о газовых переговорах и обмене пленными. Об этом сообщает УНИАН.
«Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь», — заявил в эфире НТВ ведущий телеканала Сергей Савин.
Он также подчеркнул, что проверка документов проходила вежливо и дипломатично.
Как сообщалось ранее, в Украину приезжали пропагандисты телеканала минобороны РФ «Звезда». Они утверждали, что президент Украины «сам пригласил журналистов в гости». Этот визит возмутил украинцев.
Фото: принтскрин с НТВ
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...