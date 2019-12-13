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В суде избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета: прямая трансляция
В Киеве идет судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения троим из пяти фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Трансляцию ведет «Радио Свобода».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция считает, что к убийству журналиста Шеремета причастны Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, которые были задержаны 12 декабря, а также супруги Грищенко, которые давно находятся под стражей.
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