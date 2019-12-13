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Украина

В суде избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета: прямая трансляция

13:19 13 декабря 2019 24
Судебное заседание
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве идет судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения троим из пяти фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Трансляцию ведет «Радио Свобода».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция считает, что к убийству журналиста Шеремета причастны Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, которые были задержаны 12 декабря, а также супруги Грищенко, которые давно находятся под стражей.

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