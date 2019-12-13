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Украина

Тепло идет в Украину вместе с дождями: синоптики рассказали о погоде на выходные

18:44 13 декабря 2019 153
Оттепель
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу и воскресенье, 14−15 декабря, в стране будет влажно, средняя температура воздуха составит около +6°C, а с понедельника температура на западе Украины поднимется до +13°C. Ранее синоптики дали прогноз на декабрь. Информацию о ближайших выходных днях на основе карт Укргидрометцентра опубликовал Цензор.НЕТ.

В субботу возможны дожди почти по всей стране. В Киевской области также будет пасмурно, днем температура: +2…+4°C, ночью — около 0 °C.

В воскресенье везде прогнозируется дождливая погода, исключение — западные области. Днем температура воздуха на западе — до +6…+8°C, ночью: +1…+3°C. В центральных, северных и восточных областях будет около +4…+6°C днем, а ночью: +2…+4°C. На юге днем: +8…+10°C, в Крыму: +10…+12°C, в ночью: +4…+6°C.

В столице и Киевской области 15 декабря прогнозируется дождь. Днем температура будет в пределах: +4…+6°C, а ночью: +1…+3°C.

В понедельник, 16 декабря ожидается сухая погода.

Ранее сообщалось, что в Карпаты пришла настоящая зима.

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