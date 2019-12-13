Общество и люди

В Карпатах настоящая зима: какая погода сейчас на Драгобрате

В то время, как синоптики прогнозируют на субботу, 14 декабря, дожди, а на востоке и мокрый снег, в высокогорье Карпат пришла настоящая зима.

Так, по данным снеголавинной станции, утром в пятницу, 13 декабря, на станции Пожежевская температура воздуха составила -2,5 ° С, ветер: 5−7 м / с, облачно. Высота снежного покрова составляет 7−17 см, снег неравномерный на промерзшем грунте.

На снеголавинной станции Плай было чуть теплее, но ветренее — температура воздуха составила -0,0 ° С, ветер 16−20 м / с, туман. Высота снежного покрова составляет 13−22 см. Снег свежий, влажный.

На снеголавинном посту на Драгобрате тоже 0 ° С, а высота снежного покрова составляет 21 см. А веб-камеры на Драгобрате показывают такую вот картину:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что относительно теплая погода в Украине удержится до 20 декабря.

Заглавное фото — Александра Голобина.

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