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Доллар рекордно «просел» перед выходными: сколько будет стоить валюта
В пятницу, 13 декабря, национальная валюта Украины продолжила укрепляться. Повышение курса гривни уже сказалось на ценах, которые АЗС устанавливают на бензин и дизельное топливо. Об изменениях курса сообщает Нацбанк Украины.
Если на пятницу, 13 декабря, был установлен курс 23,56 гривни/доллар, то в понедельник, 16 декабря, официальный курс будет на уровне 23,50 гривни/доллар — это рекордное значение с января 2016 года.
Официальный курс гривни к евро на 16 декабря составит 26,26 грн/евро.
Украинская валюта укрепилась и на межбанковском рынке, сообщает Ukrdealing:
Ранее сообщалось, что эксперты дали прогноз по дальнейшему укреплению гривни. Они отмечают, что уже в ближайшее время курс может составить 23 грн за доллар. Но не все прогнозы столь оптимистичны.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.