23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Доллар рекордно «просел» перед выходными: сколько будет стоить валюта

19:50 13 декабря 2019 219
Гривни и доллары
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 13 декабря, национальная валюта Украины продолжила укрепляться. Повышение курса гривни уже сказалось на ценах, которые АЗС устанавливают на бензин и дизельное топливо. Об изменениях курса сообщает Нацбанк Украины.

Если на пятницу, 13 декабря, был установлен курс 23,56 гривни/доллар, то в понедельник, 16 декабря, официальный курс будет на уровне 23,50 гривни/доллар — это рекордное значение с января 2016 года.

Официальный курс гривни к евро на 16 декабря составит 26,26 грн/евро.

Украинская валюта укрепилась и на межбанковском рынке, сообщает Ukrdealing:

Ранее сообщалось, что эксперты дали прогноз по дальнейшему укреплению гривни. Они отмечают, что уже в ближайшее время курс может составить 23 грн за доллар. Но не все прогнозы столь оптимистичны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: блестки, стразы и кристаллы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер