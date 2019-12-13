Деньги

Доллар рекордно «просел» перед выходными: сколько будет стоить валюта

В пятницу, 13 декабря, национальная валюта Украины продолжила укрепляться. Повышение курса гривни уже сказалось на ценах, которые АЗС устанавливают на бензин и дизельное топливо. Об изменениях курса сообщает Нацбанк Украины.

Если на пятницу, 13 декабря, был установлен курс 23,56 гривни/доллар, то в понедельник, 16 декабря, официальный курс будет на уровне 23,50 гривни/доллар — это рекордное значение с января 2016 года.

Официальный курс гривни к евро на 16 декабря составит 26,26 грн/евро.

Украинская валюта укрепилась и на межбанковском рынке, сообщает Ukrdealing:

Ранее сообщалось, что эксперты дали прогноз по дальнейшему укреплению гривни. Они отмечают, что уже в ближайшее время курс может составить 23 грн за доллар. Но не все прогнозы столь оптимистичны.

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